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Hindistan: ABD'nin GSP hamlesinin etkisi hafif olur

Hindistan Ticaret Bakanı Anup Wadhawan, ABD'nin ülkesini 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' (GSP) programından çıkarmasının etkisinin ılımlı ve hafif olacağını söyledi.

  • DHA
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Wadhawan, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer´ın, Hindistan ve Türkiye´yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine olanak sağlayan "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü açıklamasına yanıt verdi.
 
GSP´nin ülkesine yıllık katkısının 190 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Wadhawan, bu miktarın Hindistan´ın ABD'ye toplam ihracatı olan 5.6 milyar doların yanında düşük bir miktar olduğuna işaret ederek, ABD´nin hamlesinin etkilerinin ılımlı ve hafif olacağını söyledi.
 
Lighthizer, Hindistan'ın GSP katılımına ilişkin Nisan 2018'de bir gözden geçirme başlatıldığını anımsattı. Lighthizer, Hindistan'ın başlattığı geniş çaplı ticaret bariyerlerinin ABD ticareti üzerinde negatif etkiler yarattığına dikkat çekti ve "Yoğun görüşmelere karşın Hindistan gerekli adımlar atamadı" dedi.
 
Wadhawan, ABD´nin, Yeni Delhi´nin kapsamlı ticaret görüşmelerinde ek tavizleri kabul etmeyi reddetmesinin ardından GSP´ye ilişkin kararı açıkladığını savundu. Wadhawan, anlamlı bir paketin zaten kabul edilmiş olduğunu, ancak yeni taleplerin kabul edilebilir olmadığını söyledi.
 
Wadhawan ayrıca, Hindistan´ın ADBD Başkanı Donald Trump yönetiminin alüminyum ve çelik ithalatına yönelik ek vergiler getirme müzakerelerine henüz bir cevap vermediğini belirtti.
 
Hurdaya çıkarma GPS´ten çıkmamız çoğunlukla zirai, denizcilik ve el sanatları ürünlerini etkiler. Ticari tartışmalar, Hindistan'ın e-ticaret ve ödemelerini kapsayan düzenlemeleri sıkılaştırması ve tüketici elektroniği için vergileri artırması sonrasında başladı.
 
USTR'ın internet sayfasında yayımlanan basın bültenine göre Lighthizer, Türkiye'nin de artık GPS'ye katılmaya ve tercihli anlaşmadan yararlanmaya "uygun olmadığını" belirtti ve "Çünkü ekonomik olarak yeterince gelişti" dedi.
 
Lighthizer ayrıca, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının, Kongre'ye ve Türk hükümetine yapılan bildirimlerden sonra en az 60 gün boyunca yürürlüğe girmeyeceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi açıklamasıyla  yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

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