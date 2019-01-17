Hint Okyanusu'nda yeni Dubai... Kolombo Liman Şehri projesinin ilk etabı tamamlandı

Hint Okyanusu’ndaki konumu dolayısıyla diğer Asya ülkelerine geçiş yolu üzerinde olması sebebiyle de stratejik olarak önemli bir ülke. Çin'in finanse ettiği 1.4 milyar dolarlık mega 'Colombo Liman Şehri' projesinin ilk etabı tamamlandı. Sri Lanka Devleti Liman Otoritesi (SLPA) ve Çin arasındaki iş birliği ile yürütülen projede toplamda, okyanustan 269 hektar arazi geri kazanıldı.

Kalkınma Bakanı Patali Champika Ranawaka, Colombo Liman Şehri projesinin teknolojik bir mucize olduğunu ifade ederek, projeyi Sri Lanka'nın görüğü en muhteşem proje olarak niteledi.

Ranawaka, ''Sri Lanka, önümüzdeki birkaç yıl içinde değişimin merkezi olacak. Liman Şehri de bizi oraya taşıyacak en hayati projelerden biri. Liman şehri Sri Lanka'yı Güney Asya'nın merkezi haline getirecek." dedi.

Çin Büyükelçisi Cheng Xueyuan ise, Colombo Liman Şehri'nin Kuşak ve Yol girişiminin önemli bir projesi olduğunu ve Sri Lanka halkına ve toplumuna büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Xueyuan, "Bugün, 269 hektarlık bir alan tamamen oluşturulmuştur. Bu proje, Çin ile Sri Lanka arasındaki dostluğun çok eskiye dayandığının ve bunun yatırımdan daha değerli olduğunun sembolüdür.'' dedi.

Çin'in Xinhua haber ajansında yer alan bilgiye göre, proje bugüne kadar Sri Lanka halkından 4 bin kişiye istihdam sağladı.

Projenin ilk etabının tamamlanmasıyla ikinci etaba geçilecek.

Krtik nokta Çin'in