Hükümet 4+4 zam önerdi memur ek süre istedi

Hükümet ile memur sendikaları arasında 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren zam trafiğinde sona gelindi. Yasal takvim gereği bugün dolacak pazarlık süreci kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önceki gece Memur-Sen Başkanı Başkanı Ali Yalçın’la görüşerek memur ve memur emeklisine 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni teklifte bulundu. Ancak Yalçın bulundukları noktanın uzlaşma ve sözleşme imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek takvimde değişiklik yapılıp müzakere sürecinin 2 gün uzatılmasını önerdi.

ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ

Hükümetin gece sunduğu yeni zam teklifini değerlendirmek için Memur-Sen Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Yalçın “Yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini sunmalarını istiyoruz” dedi. Ali Yalçın “Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir. Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresini ve zam oranlarını artırmak, taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar. Bu anlamda yeni zam teklifini önemsiyoruz” diye konuştu.

Başkanlar Kurulu’nda hükümetin yeni teklifini masaya yatırdıklarını belirten Yalçın, “Bu kapsamda, hizmet kollarında oluşan tabloyu, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren tekliflerin müzakeresi, müzakere için kullanılabilecek sürenin sınırlılığı ve süre artırmaya dönük yapılabilecekler gibi başlıklar üzerinden değerlendirmelerimizi gerçekleştirdik. Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi, yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi” dedi.

İLK TEKLİF YÜZDE 3.5+3

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos’ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3.5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2.5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.