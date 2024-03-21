İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4137
  • EURO
    35,5137
  • ALTIN
    2295.2
  • BIST100
    8955.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafiğine çözüm olacak projeyi duyurdu
Ekonomi

İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafiğine çözüm olacak projeyi duyurdu

İstanbul'u bütün halinde değerlendirip lojistik güzergahları şehrin kuzeyine alacaklarını vurgulayan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 'Sadece bu adımla yüzde 25 trafik azalacak. Ağır vasıta trafiği kuzeye taşınacak. Bu projeleri yaptığımızda İstanbul trafiği çile olmaktan çıkacak.' dedi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafiğine çözüm olacak projeyi duyurdu
ABONE OL

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum TV100 yayınına konuk oldu.

İstanbul'un ulaşım ve trafik sorununa ilişkin bilgiler veren Kurum, "5 yılda Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı metronun 5 katını açmış." ifadesini kullandı.

Haziran 2019 sonrası İstanbul'da 145,7 kilometre metro açıldığını kaydeden Kurum, bunun 81,8 kilometresini Ulaştırma Bakanlığının, kalan 63,9 kilometrenin 18 kilometresini İBB'nin yaptığını, 45,9 kilometresinin de önceki AK Parti döneminde yapıldığını aktardı.

5 yıl içinde açılan metro hatlarına 2019 öncesi ve sonrasında yapılan katkı oranlarına ilişkin verileri de tablo halinde paylaşan Kurum, "Bunlar bizim yaptığımız işlere bile sahip çıkıyorlar. Rahmetli Kadir (Topbaş) abi döneminde temelini attığımız işleri, 'Ben yaptım' diyerek, yalan söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

"Yeni açılanların hepsiyle birlikte 379 kilometre metro hattı açılmış oldu. Biz bu 379'u 650 kilometreye çıkaracağız." diyen Kurum, Beylikdüzü TÜYAP'tan binen vatandaşın kesintisiz şekilde Boğaz'ı geçip Söğütlüçeşme'ye ve Cevizli'ye gidebileceğini dile getirdi.

Yılda 55 kilometre metro yapacaklarını bildiren Kurum, İstanbul ulaşımında metro gitmeyecek tek ilçe kalmayana kadar çalışacaklarını vurguladı.

Metrobüsün yükünü almak ve oradaki çileyi bitirmek için bu raylı sistemi yapacaklarını ifade eden Kurum, metrobüsteki yolcu sayısının şu an 2019'la aynı olduğunu, sıkıntının anlayıştan kaynaklandığını söyledi.

İSKİ'nin danışmanla yönetildiğine işaret eden Murat Kurum, "İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. En acısı burası. İstanbul'daki makamları, mevkileri kendi gelecekleri için orada herkese pay etmeye çalışıyorlar. Kırklareli Belediye Başkanına 'Aday olma sen, gel ben sana İstanbul'da daire başkanlığı, genel müdürlük vereyim' diyenler bu işi nasıl çözecekler?" şeklinde konuştu.

Yapılacak metro projelerini tek tek anlatan Kurum, İstanbul Havalimanından Sabiha Gökçen Havalimanına hem yolcu hem lojistik taşıyacak hızlı metro hattı inşa edeceklerini, metrobüsün Beylikdüzü'nden Silivri'ye uzatılacağını, iki yakaya toplam 122,2 kilometre tünel yapacaklarını, 250 bin araçlık otopark inşa edeceklerini söyledi.

İstanbul'u bütün halinde değerlendirip lojistik güzergahları şehrin kuzeyine alacaklarını vurgulayan Kurum, "Sadece bu adımla yüzde 25 trafik azalacak. Ağır vasıta trafiği kuzeye taşınacak. Bu projeleri yaptığımızda İstanbul trafiği çile olmaktan çıkacak." dedi.

Murat Kurum, İstanbul'un taksi sorununu ise 6 ayda çözeceğinin altını çizdi.

Kadınlara ve gençlere yönelik projelerine de değinen Kurum, dünyanın en büyük girişimcilik merkezini İstanbul Havalimanına kazandıracaklarını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.