İBB borç batağında! Yüksek faiz sevdası

Son yaptığı ulaşım ve içme suyu zammıyla vatandaştan topladığı paraları katlamaya devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir yandan da yüksek faizle borçlanıyor. İBB son olarak iki metro hattının finansmanı için 305 milyon dolarlık dış borçlanmaya gitti. Önceki gün eurobond ihraç eden İBB'nin yüzde 10.75 faizle 5 yıl vadeli borçlanması dikkat çekti. 12 Nisan 2027 vadeli eurobond ihracıyla borçlanılan tutar Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Dudullu-Bostancı metro hattı projelerinde kullanılacak.

BORÇ BATAĞINDA

İBB, eurobondun ihracında talep toplama için HSBC, ING, JPM, SocGen'i yetkilendirilmişti. İBB önceki günküne göre daha düşük faizli bir küresel borçlanma piyasasının olduğu Aralık 2020'deki eurobond ihracında yüzde 6,6 faizle 580 milyon dolar borçlanmıştı. 4 ay öncesine göre yapılan önceki günkü borçlanmada ortaya çıkan 4.15 puanlık faiz farkında ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesi ve Türkiye'nin risk priminin artmasının yanında İBB'nin ekonomik koşullarının da etkili olduğu belirtiliyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İBB'nin içinde bulunduğu durum Aralık 2021'de yayınlanan Sayıştay raporuna da yansımış, raporda toplam borç miktarının belediyenin yıllık gelirinin 2,2 katı seviyesine ulaştığına dikkat çekilmişti. Rapora göre İBB'nin yatırım harcamaları da yüzde 14.59 düştü.

SAYIŞTAY DA BORÇ BATAĞINI TESCİLLEDİ

Sayıştay'ın 4 ay önce kamuoyuna açıkladığı "2020 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raporu"na göre CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, doğru dürüst hizmet yapmamasına rağmen 2 yıl içinde borç batağına saplandı. Sayıştay'ın 2020 yılı mahalli idareler raporlarına göre, İBB'nin kanunda belirtilen borçlanma limitini de aşarak, 2020 yılında toplam borcunun bir önceki yıla göre 12.5 milyar TL arttığı, 43.4 milyar TL'ye çıktığı belirlendi.

1 YILDA % 40 ARTIŞ

Bu durum sadece 1 yıl içinde İBB'nin borçlarının 2019 yılına göre yüzde 40.65 oranında arttığını ortaya koydu. Raporda yer alan bilgilere göre, İBB'nin kısa vadeli borçları 2019 yılında 11.37 milyar TL iken 2020 yılında 14.59 milyar TL'ye çıktı. Uzun vadeli borçlarda ise durumun daha da vahim olduğu görüldü. İBB'nin sadece 1 yılda uzun vadeli borçlarının 19.49 milyar TL'den 28.81 milyara çıktığı tespit edildi.

HAZİNE 2.1 PUAN DÜŞÜK MALİYETLE BORÇLANDI

ABD Hazine tahvili faizlerinin yükselmesi ve Türkiye'nin risk priminin artması gibi birçok faktöre maruz kalan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yakın bir tarihte İBB'den 2.1 puan daha düşük maliyetle borçlanmıştı. Hazine mart ayı ortasında 2 milyar dolar büyüklüğünde eurobond ihraç etmiş ve bu eurobondun getirisi yüzde 8,625 seviyesinde gerçekleşmişti.