Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

İcra fonksiyonu yok, McKinsey danışman

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde tartışma konusu olan ABD’li danışmanlık firması McKinsey ile ilgili açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekonomi yönetiminin McKinsey’e emanet edildiği ve karar mercii yapıldığı yönündeki karalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık açıklamasında “Ekonominin bu danışmanlık firmasına bırakıldığı ve ‘IMF programına dönüldüğü’ gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur” denildi. Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacağı, çalışma alanının dünyadaki en başarılı modellerin Türkiye´ye kazandırılması ile sınırlı olacağı vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA