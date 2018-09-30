İcra fonksiyonu yok, McKinsey danışman
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde tartışma konusu olan ABD’li danışmanlık firması McKinsey ile ilgili açıklama yaptı.
Ekonomi yönetiminin McKinsey’e emanet edildiği ve karar mercii yapıldığı yönündeki karalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakanlık açıklamasında “Ekonominin bu danışmanlık firmasına bırakıldığı ve ‘IMF programına dönüldüğü’ gibi akla hayale gelmeyecek, mantıkla bağdaşmayan, tamamen art niyetli ve tek amacı provokasyon olan değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur” denildi. Söz konusu danışmanlığın, hiçbir icra fonksiyonu ya da yetkisi olmayacağı, çalışma alanının dünyadaki en başarılı modellerin Türkiye´ye kazandırılması ile sınırlı olacağı vurgulandı.
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