IFC Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım yapacak

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde faaliyetlerini genişletti. IFC bölgede ekonomilerin çeşitlendirilmesi, küçük ve orta boyuttaki işletmelere finansman sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için toplam 2.9 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.

30 Haziran’da sona eren 2018 mali yılında bölgede yapılan yatırımların 2.26 milyar dolarlık tutarı IFC’nin kendi kaynaklarından, 680 milyon dolarlık kısmı ise sendikasyon kredileri ile başka finansal kaynaklardan sağlandı. Ayrıca IFC bölgede toplam 28 katılımcı banka aracılığı ile toplam 1.8 milyar dolar kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.

Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde yatırımlardan en fazla payı alan ülkelerin başında Türkiye geldi. IFC Türkiye’de 1.1 milyar dolar, Romanya’da 336.4 milyon dolar, Sırbistan’da 190.5 milyon dolar, Ukrayna’da 129.1 milyon dolar ve Kazakistan’da 11.5 milyon dolar uzun vadeli yatırım gerçekleştirdi. IFC ayrıca Türkiye’de 938 milyon dolar tutarında kısa vadeli ticaret finansmanı temin etti.