İGA CEO'su Samsunlu: 4 sene içerisinde 100 milyon yolcuyu geçerek dünyada ilk 5 havalimanı arasına gireceğiz

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen Müşteri Deneyimi Global Zirvesi çerçevesinde verilen ve havacılık sektörünün en prestijli ödülleri arasında görülen Havalimanı Hizmet Kalitesi (ASQ) ödüllerinde "40 milyon yolcu üstü kategorisinde Avrupa'nın En İyi Havalimanı," "Avrupa'nın En Keyifli Havalimanı" ve "Avrupa'nın En Temiz Havalimanı" unvanlarına layık görüldü. İGA İstanbul Havalimanı'na ayrıca, Müşteri Deneyimi Akreditasyonu çerçevesinde Level 3 Sertifikası takdim edildi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu Asya bölgesindeki önemli hava yolu şirketleriyle görüşmeler yapmak ve ödül törenine katılmak üzere Tokyo ve Seul'e ziyaret gerçekleştirdi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın aldığı ödüller nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Samsunlu, "Hedefimiz; 12 ay içerisinde 3'üncü seviyeye yükseldiğimiz Müşteri Deneyimi Akreditasyonu'nda zirveye, yani 5'inci seviyeye ulaşmak. Paydaşları olan ve küresel aktarma merkezi olan havalimanlarında bunu başarmak hayli zor fakat bunun da altından kalkacağız. Bu hedefe emin adımlarla yürümek için İGA olarak, THY ve DHMİ ile birlikte hareket etmeliyiz. Müşteri deneyimi açısından zirveyi hedeflerken; asıl motivasyonumuz ise yolcularımıza kendilerini 'değerli' hissettirmek. O nedenle havalimanımız her bütçeye uygun hizmetleri, yiyecek ve içecek çeşitliliğini kapsıyor" şeklinde konuştu.

Zirvede gerçekleştirilen CEO panelinde de konuşma yapan Samsunlu, müşteri memnuniyeti için bir havalimanında olması gereken en önemli etkenin ne olduğu sorusuna "kapasite" yanıtını verdi. Yolcuların memnuniyeti için en önemli etkenlerden birinin kapasite yeterliliği olduğuna dikkat çeken Samsunlu, İGA İstanbul Havalimanı'nın bu konudaki avantajının yanı sıra; perakende karması, dinlenme alanları, yeme-içme çeşitliliği, havalimanı müzesi ve sergi alanları gibi kültür, sanat ve eğlence imkanları sayesinde yolcu memnuniyetinde daha da öne çıktığını ifade etti.

"Küresel aktarma merkezi konumunda olan bir havalimanı işletiyorsanız, yolcuların mutluluğuna, yorumlarına önem vermeniz; onlara keyifli vakitler geçirebilecekleri ve pozitif duygularla seyahat edebilecekleri seçenekleri sunmanız, yani yenilikçi olmanız gerekiyor. Müşteri deneyiminde etkileşimleri geliştirmek ve yolcularımızın seyahatlerini kişiselleştirmek için insan dokunuşu (human touch) artık daha da önemli, genel memnuniyeti artırmak için müşteri memnuniyetini önceliklendirmeliyiz düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

"10 YIL ÖNCE YÜZDE SIFIR OLAN TRANSİT YOLCU ORANIMIZ BUGÜN YÜZDE 35-40"

Kişi başı harcamalarda Atatürk Havalimanı'nın 3 katına ulaştıklarını söyleyen Samsunlu, "130 ülkeden havalimanımıza yolcu geliyor. Türk misafirperverliği en büyük kozumuz; evimize gelen bir misafiri nasıl ağırlıyorsak, havalimanına gelen her yolcuyu da öyle ağırlamaya, 14 bin İGA çalışanıyla misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Bu bakımdan kişi başı harcamada, Atatürk Havalimanı'nın 3 katına çıkmış durumdayız. 10 yıl önce yüzde sıfır olan transit yolcu oranımız, bugün yüzde 35-40'lara çıktı" dedi.

Ayrıca İGA'nın kira ödeme süreçlerine de değinen Samsunlu şunları söyledi:

"DHMİ tarafından belirlenmiş sözleşme şartları gereğince, Covid-19 pandemisine kadar devlete olan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını sözleşmeye uygun şekilde İGA İstanbul Havalimanı yerine getirmiştir. Covid-19 pandemisi dönemi haricinde ödeme takvimine uygun şekilde ödemeler gerçekleştirilmektedir. Pandemi döneminde tanınan mücbir sebep ertelemesi sadece İGA'ya özel değil, tüm havacılık işletmelerini kapsayan bir karar. Taksitlerimizi ödemeye başladık."

"2023 YILINI 75 MİLYON YOLCUYLA KAPATMAYI PLANLIYORUZ"

Pandemi nedeniyle iş planlarında aksamalar yaşandığına dikkat çeken Samsunlu, "Pandemi, tüm dünya için tam 16 ay önümüzü göremediğimiz bir süreçti. 2022 yılını, 2019'un gerisinde, 65 milyon yolcuyla kapattık. 2023'ü ise gerek Türk Hava Yolları'nın uçuş ağlarını her geçen gün genişletmesi ve gerekse de yeni hava yolu şirketlerinin İGA İstanbul Havalimanı'na uçmaya başlamasıyla beraber pandemi öncesinin yüzde 10 üzerinde bir oranla, 75 milyon yolcuyla kapatmayı planlıyoruz. Böylelikle pandeminin hasarlarını kapatmaya başlayacağız. Öte yandan pandemiye rağmen yatırımlarını tamamlayabilen tek havalimanıyız. Havalimanı kapasitemizin yüzde 25'ini kullanmamamıza rağmen yeni pist inşaatımız başladı. Şu anda 3 pistle kapasitemizin yüzde 75'ini kullanıyoruz. Ayrıca "Doğu - Batı pisti" dediğimiz ve yaklaşık 500 milyon euro yatırım yaptığımız 4'üncü pistin inşaatına da başladık. 36 ay içerisinde 4'üncü pist inşaatını bitirerek 2026 Ağustos ayında açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"TÜRK DEVLETİ PANDEMİDE ÇOK İYİ BİR SINAV VERDİ"

Pandemide Türkiye'nin çok iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Samsunlu, "Devletimiz, koordinasyonu çok iyi sağlayarak pandemiyi çok iyi yönetti. Tüm sektör temsilcileri gibi bizi de dinledikleri süreç sonunda kararlar alarak ve krizi çok doğru yönettiler. Biz de pandemiden güçlenerek çıktık. Öyle ki pandemide 3'üncü pistimize 734 milyon euro yatırım yaptık. Ayrıca genel havacılık terminali yatırımımıza başladık. 30 milyon euro yatırımla hayata geçireceğimiz genel havacılık terminalimiz de, kulemiz kadar ikonik bir yapı olacak" açıklamalarında bulundu.

"4 YIL SONRA 100 MİLYON YOLCUYU HEDEFLİYORUZ"

İGA İstanbul Havalimanı'nın Asya pazarından daha fazla pay alması gerektiğini söyleyen Samsunlu, "Şu anda havalimanımıza 96 hava yolu şirketi uçuyor. Bu rakamı, yıl bitmeden 100'e tamamlamayı hedefliyoruz. Büyümemiz için Asya pazarında kendimizi biraz daha zorlamamız, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Malezya pazarlarında mesafe katetmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu pazardan sonra ABD, ardından Latin Amerika geliyor. Küresel aktarma merkezi ve süper hub olma potansiyelimizi artırmak adına, pazarda gördüğümüz fırsatları, İGA İstanbul Havalimanı'na rakip olmayan havalimanlarının rotalarını, gurur kaynağımız ve ulusal bayrak taşıyıcımız THY ile de paylaşıyoruz. Böylece hem THY'nin yeni rotalarıyla hem de İstanbul'a yeni katılacak yabancı hava yollarıyla; rakiplerinden her anlamda üstün, kapasite engellerine takılmayan, güçlü altyapıya sahip bir havalimanı olarak yeni hat arayışındaki hava yollarının 'cazibe merkezi' hâline gelmek için emin adımlarla yürüyoruz. Dört yıl sonrası için hedefimiz olan '100 milyon yolcu' sayesinde İGA İstanbul Havalimanı'nı dünyada ilk beş havalimanından biri yapacağız. Bunu başarmak istiyorsak, tüm bu pazarlarda da başarılı olmak zorundayız" şeklinde konuştu.