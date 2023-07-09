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Ekonomi

İHA motoru için ortak fabrika! Çalışmalar son aşamada

Erdoğan-Zelenski görüşmesinin ardından savunma sanayiinde Türkiye'nin öne çıktığı İHA'larla ilgili stratejik bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma, Ukrayna'nın savaşta etkin olarak kullandığı İHA'lar başta olmak üzere otonom sistemler, motor Ar-Ge, üretim ve bakım faaliyetlerinin ortak yürütülmesini kapsıyor. Baykar'ın gerekli lisans ve belgeleri tamamlamasının ardından Ukrayna'da kurulacak motor fabrikasında ortak üretim başlayacak.

Yeni Şafak9 Temmuz 2023 Pazar 08:25 - Güncelleme:
İHA motoru için ortak fabrika! Çalışmalar son aşamada
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Ukrayna ile sanayide stratejik bir anlaşmaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin dün baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra iki ülke arasında Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliği için protokol imzalandı.

İMZALAR ATILDI

Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imza altına alındı. Anlaşma, Ukrayna'nın savaşta etkin olarak kullandığı insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetlerinin ortak yürütülmesini kapsıyor.

KISA SÜREDE FAALİYETTE

Ukrayna kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Baykar'ın Ukrayna'da kurduğu özel şirket, ortak motor fabrikası için gerekli lisans konuları ve belgeleri tamamlama aşamasında. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra Ukrayna'da motor fabrikası açılacak. Fabrikada Ar-Ge merkezi kurma ve pilotların eğitimi de planlanıyor.

AZOV KOMUTANLARINI YANINDA GÖTÜRDÜ

Zelenski'nin dünkü durağı, Fener Rum Patrikhanesi oldu. Sabah saatlerinde patrikhaneye gelen Zelenski, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geldiği İstanbul'da programlarını tamamlayan Zelenski, daha sonra Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu heyet tarafından uğurlanan Zelenski, Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'de bulunan 5 Azov taburu komutanı da Zelenski ile birlikte ülkelerine döndü. Zelenski Twitter hesabından "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar" mesajını paylaştı.

Daha önce Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasına dahil edilen Azov Taburu komutanları, güvenlik amacıyla Türkiye'de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu, 21 Eylül 2022'de 200 savaş esirinin mübadele edildiği duyurulmuştu.

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