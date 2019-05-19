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İhracat akıllanacak

Ticaret Bakanlığının yeni ürünü sayesinde her ihracatçı firmanın dijital kimliği olacak. Şirketlere de özel çözümler geliştirilecek. Ticaret Bakanı Pekcan “Akıllı İhracat Platformu ile küresel pazarlar ihracatçımızın ofisine girecek” dedi. 

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatı artırmak, ihracatçının önündeki engelleri kaldırmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla Kolay İhracat Platformu oluşturduklarını bildirdi. Pekcan, bu platform sayesinde, farklı kaynaklardan sunulan, firmaların sahip olduğu özellikleri anlamadan önerilerde bulunan birçok sistemi ortadan kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi.Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak ihracattaki dijital dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli ‘Akıllı İhracat Platformu’ ile küresel pazarlar artık ihracatçımızın ofisine gelecek. Bu yeni sistemle ihracat yapan her firma için dijital bir kimlik oluşturup, firmamızı tanıyarak, onlara özel danışmanlık hizmeti sunacağız” diye konuştu. 

TERZİ USÜLU ÇALIŞMA 

Firmaların ihracat yapacağı ülkelerle ilgili genellikle danışmanlık hizmeti aldığını hatırlatan Pekcan, kurulacak sistemle terzi usulü firma özelinde çözümler sunulacağını, pazar, destek ve metodoloji önerisinde bulunulacağını kaydetti. Pekcan, bu sayede firmaların bakanlığın büyük data havuzundan yararlanarak, ihracat yapabileceği ülkelerden ürün gruplarına, o ülkelerdeki vergi oranlarına ve iş yapma kolaylığına kadar birçok soruya bilgisayarının başından ücretsiz yanıt bulabileceğini anlattı.

SİSTEM SİZİ TANIYACAK

Bakan Pekcan, sisteme ilişkin şu bilgileri verdi: “Örneğin bir firma yurt dışına makine satıyor. Sistem önce sizi tanıyacak. ‘Firmanız nerede, kaç kişisiniz, üretim kapasiteniz ne kadar’ gibi sorularla önce firmanın dijital kimliği oluşturulacak. Sonra arka planda özel olarak hazırlanan yapay zeka temelli algoritmalar devreye girecek. ‘Bu firmanın ürününü dünyada en çok ithal eden ülkeler hangileri, ithalatında hızlı artış olan ülkeler nereler, bu ürünün vergi oranı hangi ülkede ne kadar, o ülke ne kadar uzakta, o ülke iş yapma kolaylığında kaçıncı sırada, firmanın sattığı ürünle beraber satılan ürünler var mı?’ gibi kriterler işlenecek.” 

YAZILIM AŞAMASINA GELİNDİ

Sistemin tasarım sürecinin tamamlandığını ve yazılım aşamasına gelindiğini belirten Pekcan, platformu en kısa sürede hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Pekcan, ayrıca sistemin önerileri son derece anlaşılır, kolay görseller ve grafiklerle ihracatçıya sunacağını kaydetti. 

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