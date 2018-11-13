İhracat destek ofisleri kuruluyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı Türkiye’de ihracatı artırmak adına yeni bir işbirliğine imza atıyor.
Bu kapsamda 16 ilde 25 odada ‘İhracat Destek Ofisi’ kurulacak. Projenin imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Bu 16 ilimiz 53.6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. Şimdi hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan illerimizi de desteklemek” dedi. Hedeflerinin hem bu rakamı daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı bulunan illeri de ihracatçı potasında daha fazla görebilmek olduğunu dile getiren Pekcan, söz konusu iller arasında henüz yer almayan memleketi Manisa’da da ofis kurulması önerisinde bulundu. Sadece ihracatı yüksek illerde değil, ihracatı artma potansiyeli bulunan illerde de bu ofislerin açılması gerektiğine dikkati çeken Pekcan, Diyarbakır’a da 197 milyon dolarlık ihracatı yakıştıramadığını söyledi.
KILAVUZ GÖREVİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye’nin ihracatının yüzde 85’ini 10 ilin üstlendiğini belirterek, “10 ile ilave olarak 6 ilde daha ‘ihracat destek ofisi’ kurma çalışmasına başladık. İhracat destek ofisi kurulacak oda sayısını da 25’e yükselttik” dedi.
16 İLDE 25 OFİS OLACAK
İhracat Destek Ofislerinin kurulacağı iller ve odalar şunlar: Adana Sanayi Odası (SO), Adana Ticaret Odası (TO), Ankara Sanayi Odası (SO), Ankara TO, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Aydın TO, Balıkesir SO, Balıkesir TO, Bursa TSO, Denizli SO, Denizli TO, Diyarbakır TSO, Gaziantep SO, Gaziantep TO, Ege Bölgesi SO, İzmir TO, Kayseri SO, Kayseri TO, Kocaeli SO, Kocaeli TO, Konya SO, Konya TO, Samsun TSO, Tekirdağ TSO ve Uşak TSO.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.