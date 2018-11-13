İhracat destek ofisleri kuruluyor

Bu kapsamda 16 ilde 25 odada ‘İhracat Destek Ofisi’ kurulacak. Projenin imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Bu 16 ilimiz 53.6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. Şimdi hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan illerimizi de desteklemek” dedi. Hedeflerinin hem bu rakamı daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı bulunan illeri de ihracatçı potasında daha fazla görebilmek olduğunu dile getiren Pekcan, söz konusu iller arasında henüz yer almayan memleketi Manisa’da da ofis kurulması önerisinde bulundu. Sadece ihracatı yüksek illerde değil, ihracatı artma potansiyeli bulunan illerde de bu ofislerin açılması gerektiğine dikkati çeken Pekcan, Diyarbakır’a da 197 milyon dolarlık ihracatı yakıştıramadığını söyledi.

KILAVUZ GÖREVİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye’nin ihracatının yüzde 85’ini 10 ilin üstlendiğini belirterek, “10 ile ilave olarak 6 ilde daha ‘ihracat destek ofisi’ kurma çalışmasına başladık. İhracat destek ofisi kurulacak oda sayısını da 25’e yükselttik” dedi.