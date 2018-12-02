İhracat kasımda tarihi rekor kırdı

Türkiye ekonomisinden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Sanayi üretimdeki artış, enflasyon rakamlarındaki düşüş eğilimi, döviz kurunda yaşanan erime ve yabancı yatırımcıların rotayı yeniden Türkiye’ye çevirmesinin ardından, bir iyi haber de ihracattan geldi. Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 artışla 15.5 milyar dolar oldu. Böylece 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 14.2 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkılarak tarihteki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7.8 artışla 168.1 milyar dolar oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 7.7 artışla 154.2 milyar dolara çıktı.

İTHALAT GERİLİYOR

Kasım ayında, 2018 yılı Ekim ve Mart aylarından sonra, tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti. Türkiye’nin küresel ticaretteki rekabetçi gücünü artırmak için sürdürülen çalışmaların sonuçlarını görmekten memnuniyet duyduklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olarak geçmeye devam ediyor. Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen yıl sonu ihracat değeri olan 170 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inancımız tamdır. Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 949 artarak 15 milyar 532 milyon dolara yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaşmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, ithalatın kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.5 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar seviyesine gerilediğini aktaran Pekcan, 2017 yılının kasım ayında yüzde 69 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının ise bu yılın kasım ayında yüzde 96.3 düzeyine yükseldiğini bildirdi.