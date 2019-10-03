İhracat rekor tazeledi

Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu. Yılın ilk 9 ayında ise ihracat yüzde 2.56 artış ile 132.5 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180.2 milyar dolara çıktı.

ARTIYOR AMA YETMİYOR

Eylül ayı ihracat rakamları, Mersin’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen sene eylül ayında ihracatın yüzde 22.7’lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak “Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat rakamımız 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15.7 üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2.56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0.15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur. Geçen sene 9 ayda 52.5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68.8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli” dedi. Pekcan, ihracatın arttığını ama yetmediğini de ifade etti.

Pekcan, “9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.7 oldu. Dış ticaret açığımız, 31.1 milyar dolar azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31.1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış olduk” dedi. Pekcan, geçen 1 yıllık dönem içerisinde kur bazlı yaşanan çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğine işaret etti.

BÜYÜMEYE DEVAM

Pekcan “Faizlerin de gerilediğini el birliği ile görüyoruz. Bunlar ekonomimizin gelişmesi adına önemli gelişmeler” dedi. Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD olduğunu da aktardı.

Eylül ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 4 kata yakın artırarak 10,2 milyon dolara ulaşan Yalova, 2,5 kat artışla 10,9 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve 120 milyon doları aşan Trabzon’da yaşandı.