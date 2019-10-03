İhracat rekor tazeledi
Türkiye’nin eylül ihracatı geçen yıla göre yüzde 00.8 artarak 15.2 milyar dolar ile tüm eylül aylarının rekorunu getirdi. 2019 hedeflerinin aşılması beklenirken, 124 ülke ile ticaret TL kullanılarak yapıldı.
Eylülde ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı oldu. Yılın ilk 9 ayında ise ihracat yüzde 2.56 artış ile 132.5 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da 180.2 milyar dolara çıktı.
ARTIYOR AMA YETMİYOR
Eylül ayı ihracat rakamları, Mersin’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen sene eylül ayında ihracatın yüzde 22.7’lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak “Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat rakamımız 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15.7 üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2.56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0.15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur. Geçen sene 9 ayda 52.5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68.8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli” dedi. Pekcan, ihracatın arttığını ama yetmediğini de ifade etti.
Pekcan, “9 aylık ithalat rakamlarımız yüzde 15,3 gibi bir gerilemeyle 153 milyar 913 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 Eylül ayı itibarıyla, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 89.7 oldu. Dış ticaret açığımız, 31.1 milyar dolar azaldı, ülkenin dış finansman ihtiyacına 31.1 milyar dolar daha pozitif katkı sağlamış olduk” dedi. Pekcan, geçen 1 yıllık dönem içerisinde kur bazlı yaşanan çalkantılarda önemli bir dengelenme sürecine girildiğine işaret etti.
BÜYÜMEYE DEVAM
Pekcan “Faizlerin de gerilediğini el birliği ile görüyoruz. Bunlar ekonomimizin gelişmesi adına önemli gelişmeler” dedi. Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İngiltere, İtalya, Irak ve ABD olduğunu da aktardı.
Eylül ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 4 kata yakın artırarak 10,2 milyon dolara ulaşan Yalova, 2,5 kat artışla 10,9 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve 120 milyon doları aşan Trabzon’da yaşandı.
İhracatta faiz tek haneye indi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Mersin’de yaptığı basın toplantısında Eximbank kredi faizlerinin yüzde 9.61’e düşürdüğü ifade etti. Pekcan ayrıca, Eximbank, TL kredilerini ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatçılarına kullandırmasının yanı sıra Akreditif Teyit Sigortası, İşletme Sermayesi Garanti Programı, Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı ve Sigortalı Alacağa Dayalı Sevk Öncesi Kredi Programlarından oluşan 4 yeni ürünü daha bu yıl sonuna kadar uygulamaya alacağını da açıkladı.
13 YIL SONRA İHRACATÇI SAYISI iTHALATÇIYI GEÇTİ
İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bu yıl ilk kez ihracatçı sayısının ithalatçı sayısını geçtiğini ifade etti. Gülle “İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. İhracatçılar olarak Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz” dedi. Gülle, ihracat rakamlarındaki artışın süreceğini ve 2019 hedeflerini aşacaklarını belirtti. Gülle, 213 ülkeye ihracat gerçekleştirildğini ve 124 ülkeye ihracatın arttığını belirtti. Öte yandan 175 ülkeye ihracatta da TL kullanıldı.
17’NCi EXIMBANK ŞUBESİ MERSİN’E AÇILDI
Türk Eximbank’ın 17’nci şubesi Mersin’e açıldı. Şube, Akdeniz İhracatçıları Birliği bünyesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle ve Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin’in katıldığı törenle hizmete açıldı. 2017 yılına kadar sadece Ankara ve İzmir’de şubesi bulunan Türk Eximbank, son 2 yıldır ihracatçıların yoğun olduğu illerde şubeleşme yoluna gidiyor.
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