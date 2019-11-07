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İhracatçılar Çin’e çıkarma yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), dünyanın en büyük ithalat fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi.

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Kapılarını dün açan fuarda; gıdadan, kozmetiğe, medikalden tekstile farklı sektörlerden 59 Türk firması ve 5 kurum ürünlerini tanıtırken, Türk standında gerçekleştirilen şov ve etkinliklere katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, Çin’in önümüzdeki 5 yılda 10 trilyon dolara çıkması beklenen ithalat hacminden Türk ihracatçısının daha fazla pay almasını hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl ilk defa katıldıkları fuarda 38 firma ile yer aldıklarını hatırlatan İsmail Gülle, “Her sene fuara katılan firma sayımız giderek artıyor. 2018 yılında yapılan iş birliği anlaşmaların tutarı 620 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmişti. Bu sene daha yoğun bir ilginin ve daha büyük çapta ticaret anlaşmalarının yapılacağını bekliyoruz” dedi.

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