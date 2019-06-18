İhracatçılar kervanına 5.559 yeni şirket girdi
Türkiye’den ihracat yapan şirket sayısı 83 bin 289’a yükseldi. TİM veriler göre son 1 yılda ihracatçı kervanına 5 bin 559 firma katıldı. 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı da 39’a ulaştı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17’ncisi açıklanan ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018’ araştırması kapsamında şampiyonlar önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle sahiplerini bulurken, yapılan araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre ilk 1000 şirket önceki yıla göre 10.5 milyar artışla toplam 102.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Araştırmaya göre geçen yıl ilk kez ihracat yapan şirket sayısı yüzde 7.1 artarak 83.289’a ulaştı. Böylece bir yılda 5 bin 559 firma ilk kez ihracat yaparak Türkiye’ye döviz kazandıran şirketler kervanına katıldı.
6 ÜLKE BARAJI AŞTI
TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığı ülke sayısının 39 olduğunu belirterek, “Bir önceki yıla göre 6 ülkenin barajın üstüne çıktı. Bu ülkeler; Çekya, İsviçre, Libya, Portekiz, Hindistan ve Katar. Barajın altında kalan ülke ise Türkmenistan oldu” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin 200 milyar dolarlık psikolojik ihracat sınırının ne zaman aşılacağının sorulması üzerine TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılı güzel bir yıl, hep ikiler var. Biz de ihracatımız için 200 milyar dolar hedef koyduk” diye cevap verdi.
İSTİHDAM ARTTI
İlk 1000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 oldu, bu da sadece bu firmaların 800 bine yakın istihdam sağladığına işaret ediyor. Aynı sayı 2016’da ise 704 idi, yani en başarılı ihracatçılar istihdamı da sırtladı, sadece 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu.
İlk 1000 İhracatçı araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10’dan 13’e yükselirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145’ten 171’e yükseldi.
Kambiyo vergisi muafiyeti yürürlükte
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracatçılara verdiği kambiyo müjdesi, dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Erdoğan önceki gün katıldığı TİM 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, “Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz” dedi.
Varank, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Varank, “Cumhurbaşkanımızın TİM Genel Kurulu’nda müjdesini verdiği karar yayımlandı. Sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçılarımız döviz alımlarında artık kambiyo vergisi ödemeyecek. Hayırlı olsun!” dedi.
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