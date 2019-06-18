İhracatçılar kervanına  5.559 yeni şirket girdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17’ncisi açıklanan ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018’ araştırması kapsamında şampiyonlar önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle sahiplerini bulurken, yapılan araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre ilk 1000 şirket önceki yıla göre 10.5 milyar artışla toplam 102.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Araştırmaya göre geçen yıl ilk kez ihracat yapan şirket sayısı yüzde 7.1 artarak 83.289’a ulaştı. Böylece bir yılda 5 bin 559 firma ilk kez ihracat yaparak Türkiye’ye döviz kazandıran şirketler kervanına katıldı.

6 ÜLKE BARAJI AŞTI

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yaptığı ülke sayısının 39 olduğunu belirterek, “Bir önceki yıla göre 6 ülkenin barajın üstüne çıktı. Bu ülkeler; Çekya, İsviçre, Libya, Portekiz, Hindistan ve Katar. Barajın altında kalan ülke ise Türkmenistan oldu” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin 200 milyar dolarlık psikolojik ihracat sınırının ne zaman aşılacağının sorulması üzerine TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılı güzel bir yıl, hep ikiler var. Biz de ihracatımız için 200 milyar dolar hedef koyduk” diye cevap verdi.

İSTİHDAM ARTTI

İlk 1000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 oldu, bu da sadece bu firmaların 800 bine yakın istihdam sağladığına işaret ediyor. Aynı sayı 2016’da ise 704 idi, yani en başarılı ihracatçılar istihdamı da sırtladı, sadece 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu.

İlk 1000 İhracatçı araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10’dan 13’e yükselirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145’ten 171’e yükseldi.