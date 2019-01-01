İhracatçılar rekoru tekrarlamak istiyor
Geçen yıl büyümeye büyük katkı veren ihracat rakamları 4 Ocak’ta belli oluyor.
Beklentiler 2014’te 157.6 milyar dolarla kırılan Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırılması yönünde. Türkiye 2018’in ilk 11 ayında 154.2 milyar dolar ihracat yaptı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7.8 artışla 168.1 milyar dolar oldu. Bugün açıklanacak aralık ayı ihracatında hiç artış olmasa dahi tarihi rekor gelecek. Ancak ihracatçılar bu rekoru 2019’da da tekrarlamak istiyor. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngörülen ihracat hedefi 182 milyar dolar. Bu hedefi mutlaka aşacaklarını belirten ihracatçılar hedefinde ise 200 milyar dolar var.
1 PUANLIK BÜYÜME BİZDEN
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 2018 hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz. 2019 yılı, ‘İhracatta Sürdürülebilirlik Yılı ve Yenilik’ yılı olacak. 200 milyar dolarlık ihracat için fazla performans bekliyoruz.
REKORLARA KOŞTUK
Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, tüm bu küresel gerginliklere rağmen 2018’de rekorlara koştu. Bu rekorlar sayesinde, 2018 yılındaki ekonomik büyümesinin 1.4 puanı; net ihracatımız sayesinde gerçekleşecek. 2019 yılında da büyüme hedefi olan yüzde 2.3’ün bu defa üçte ikisi, 1.5-1.6 puanı net ihracattan gelecek.
ÇİFT HANELİ BÜYÜME
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz: “2018’de tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak 10,6 milyar dolar seviyelerinde bir ihracat gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. 2019 yılında da ihracatımızdaki artış trendini devam ettirerek çift haneli büyüme oranlarına ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracat hedeflerimizin odak noktasında, 2019 yılında tüm zamanların en yüksek ihracat artışını gerçekleştirmek yer alıyor.”
222 ÜLKEYE SATIŞ
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu: “2018’in 11 ayı itibarıyla ihracatını 15.7 milyar dolara taşıyan makine sektöründe, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 ihracat artışı gerçekleşti. Türk makine sektörünün bu yıl dış pazarda önüne çıkan iş fırsatlarını çok iyi değerlendirdi. Yılın 11 ayında inşaat ve madencilik makinelerindeki yüzde 33.2 artış yaşandı. 222 ülkeye satış gerçekleşti”
19 MİLYAR HEDEFİ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: “ Sektörümüz 2018 Haziran, Eylül ve Ekim aylarında büyük bir başarı göstererek Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. 2019 yılında da sektör ihracatımızın artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl kimya sektörü ihracat hedefimiz ise 19 milyar dolar.”
HIZ KESMEYECEĞİZ
Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir: “Birliğimiz 2018 Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.12 artış ile 593.1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğimizin yaklaşık olarak 640 milyon dolar düzeyinde bir ihracat gerçekleştirmiş olacağını öngörüyoruz. Amerika gibi pazarlara açılmak istiyoruz. Büyümemiz sürecek.”
32 MİLYAR DOLAR
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “2018’de Ağustos ayında uzun süren bir bayram tatili kaynaklı ihracat düşüşü yaşadık. Bu yılın tamamında hedeflediğimiz 31 milyar doların da üzerinde bir ihracat rakamına ulaşacağız. Rusya, Kuzey Afrika gibi alternatif pazarlara ihracat artışımızın devam etmesini bekliyoruz. 2019 ihracat hedefi 32 milyar dolar.”
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