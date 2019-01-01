İhracatçılar rekoru tekrarlamak istiyor

Beklentiler 2014’te 157.6 milyar dolarla kırılan Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırılması yönünde. Türkiye 2018’in ilk 11 ayında 154.2 milyar dolar ihracat yaptı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7.8 artışla 168.1 milyar dolar oldu. Bugün açıklanacak aralık ayı ihracatında hiç artış olmasa dahi tarihi rekor gelecek. Ancak ihracatçılar bu rekoru 2019’da da tekrarlamak istiyor. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngörülen ihracat hedefi 182 milyar dolar. Bu hedefi mutlaka aşacaklarını belirten ihracatçılar hedefinde ise 200 milyar dolar var.

1 PUANLIK BÜYÜME BİZDEN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 2018 hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz. 2019 yılı, ‘İhracatta Sürdürülebilirlik Yılı ve Yenilik’ yılı olacak. 200 milyar dolarlık ihracat için fazla performans bekliyoruz.

REKORLARA KOŞTUK

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, tüm bu küresel gerginliklere rağmen 2018’de rekorlara koştu. Bu rekorlar sayesinde, 2018 yılındaki ekonomik büyümesinin 1.4 puanı; net ihracatımız sayesinde gerçekleşecek. 2019 yılında da büyüme hedefi olan yüzde 2.3’ün bu defa üçte ikisi, 1.5-1.6 puanı net ihracattan gelecek.