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İhracatçılardan sınıra çıkarma

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa’yı ve harekatın başladığı bölgeye sınırı bulunan Akçakale’ye çıkarma yaptı.

  • KAAN ZENGİNLİ
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TİM Yönetim Kurulu üyeleri ile birlik ve sektör başkanlarının aralarından bulunduğu, ihracat dünyasının önemli isimlerinin katıldığı program kapsamında Şanlıurfa Valiliği önünde açıklama yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, 40 yıldır terörle mücadele eden Türkiye’nin terörü ve sebep olduğu maddi ve manevi yıkımı bilerek, dünyanın neresinde olursa olsun, terörü ve terörü destekleyenleri her daim karşısına aldığını söyledi.      

İZİN VERMEYİZ

Türk askerinin, Bosna’dan Kosova’ya, Afganistan’dan Somali’ye kadar NATO’nun tüm operasyonlarında terörle mücadeledeki kahraman duruşunu her zaman koruduğunu vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de; Suriye’deki iç karışıklıktan faydalanan terör örgütü PKK-YPG-PYD unsurları ülkenin kuzeyine, yani sınırımıza sızarak bölgede etnik temizlik faaliyetlerine girişmiştir. Başta Human Rights Watch olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, PKK’nın Kuzey Suriye’de sivil halka uyguladığı baskıyı da raporlamıştır. Yüzbinlerce insanı evinden eden, mülklerine el koyan ve çocuklarını ailelerinden alarak zorla terör kamplarına sürükleyen PKK, terör faaliyetlerini Suriye’nin üçte birlik alanına yaymış, Türkiye’nin hemen güneyinde bir terör devleti kurma hevesine kapılmıştır.”   

Gülle, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne her zaman saygı duymakla beraber, terör örgütlerinin Suriye’yi bölerek sınırında yeni bir siyasi birim kurma girişimine asla izin vermeyeceğini bildirdi. Türkiye’nin terörle mücadeledeki amaçlarından bahseden Gülle, “Bilinmelidir ki Barış Pınarı Harekatı’nın en temel amacı, komşumuz Suriye’yi bölerek siyasi mecralar peşinde koşan terör örgütlerinin etkisizleştirilerek, terör örgütlerinden arındırılan alanın, tekrar gerçek sahiplerine iade edilmesidir.” ifadelerini kullandı. 

MEŞRU MÜDAFAA

Gülle, Barış Pınarı’nın  BM Anlaşması’nın 51. maddesindeki ‘meşru müdafaa’ hakkına ve Adana Mutabakatı’na uygun hareket ettiğini aktardı. Gülle başkanlığındaki TİM heyeti daha sonra Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’yi ziyaret etti. Öncelikle Akçakale Belediyesi’ni ziyaret eden heyet, belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ile bir araya geldi. TİM üyeleri, program kapsamında ilçenin Suriye sınırında kalan bölgeye de ziyarette bulundu.   

‘Batı basını Akçakale’de sert kayaya çarptı’ 

TİM’in ziyareti sırasında konuşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya terör örgütünün günlerdir Akçakale’ye bombalar ve toplar yağdırdığını belirterek, bu atışların sivil gözetmeksizin yapıldığını söyledi. Akçakale’nin Güneydoğu’da, hemen sınırda olduğuna işaret eden Yalçınkaya, “Batının kafasında, bu harekatın Kürtlere karşı olduğuna dair yargı var. Batılı basın geldi burada halkla konuşunca sert bir kayaya çarptı ve gerçekleri gördüler. Ben de onlara gereken cevabı verdim” dedi.

Başkan Erdoğan, SKY News muhabirinin ´ABD´ sorusuna bu yanıtı verdi

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