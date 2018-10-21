İhracatçıya ‘yerinde gümrükleme’ kolaylığı

İhracatçıya zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak yeni bir proje hayata geçiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 100 Gün İcraat Programı içinde de yer alan ve ihracatçılara sundukları yeni bir hizmet olan ‘İhracatta Yerinde Gümrükleme’ uygulaması ile firmaların adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabileceğini belirterek, “Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak. Firmalarımız, ihraç edeceği eşyalara ilişkin işlemleri bir gümrük idaresine gitmeden, kendi tesisinden tamamlayarak uluslararası pazarlara ulaştırabilecek” ifadesini kullandı.

7/24 MOBİL EKİP

Ticaret Bakanlığının bu uygulamasının sadece firmaların işlerini kolaylaştırmakla kalmadığını aynı zamanda gümrüklerdeki iş yoğunluğunun da önüne geçerek riski yüksek firmaların daha detaylı incelenebilmesini sağladığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “İhracatta Yerinde Gümrükleme uygulamasında firmalarımızın tesisleri, mobil ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat çalışan gümrük idarelerine dönüşecek. Firmalarımız kendi adlarına düzenlenen özel tipte mühürlerle gümrük mührüne ihtiyaç duymadan gümrük işlemlerini kendi tesislerinde tamamlayabilecek. Uygulama kapsamında, gümrük beyannamesi firma tesisinde verilecek. Gümrük Sistemi üzerinden yapılan merkezi risk analizi ile yerel düzeyde yapılan risk analizleri sonrasında ihracat eşyasının incelenmesini gerektirir bir durum bulunması halinde, mobil gümrük ekiplerince firma tesisine gidilerek yerinde inceleme yapılacak.