Türkiye’nin Kasım 2018’deki ihracatı, yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar oldu

Türkiye ekonomisinin son dönemde atılan adımlarla sürdürdüğü yükselen grafiği, kendisini ithalat ve ihracatta göstererek somutlaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye’nin Kasım 2018’de gerçekleştirdiği ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 15 milyar 529 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığının yüzde 89,8 azalış göstererek 651 milyon dolara gerilediği kasım ayında ithalat da yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AB’ye ihracat arttı

Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracat yüzde 10,9 artarak 7 milyar 730 milyon dolara ulaşırken, AB’nin ihracattaki payı Kasım 2017’de yüzde 49,1 iken, Kasım 2018’de ise yüzde 49,8 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında 1 milyar 430 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya birinci sırada yer alırken, onu 983 milyon dolar ile İngiltere, 871 milyon dolar ile İtalya ve 855 milyon dolar ile Irak takip etti.