İlk 6 aylık dönemde ihracatta 2,18 artış
Türkiye'nin ihracatı ilk 6 aylık dönemde yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar oldu
Türkiye'nin ihracatı ilk 6 aylık dönemde yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar oldu
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin ihracatı ilk 6 aylık dönemde yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar oldu
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.