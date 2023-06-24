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Ekonomi

İhracatta tarihi rekor! Bakan Bolat rakamları açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın dün günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, 'Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu.' ifadesini kullandı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
İhracatta tarihi rekor! Bakan Bolat rakamları açıkladı
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından, günlük ihracat rekoruna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bolat, mesajında, "İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu." bilgisini paylaştı.

Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerinin (Ağustosta 1 milyar 940 milyon dolar) aşıldığına işaret eden Bolat, küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değerinin ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdiğini bildirdi.

Bolat, haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması, diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır. Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesi ile yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup, yatırım-katma değeri yüksek üretim-ihracat zincirinin güçlü şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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