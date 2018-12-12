İhracatta TL’nin payı yüzde 10’lara ulaştı

Gülle “Bunu da bir çalıştayla gerçekleştirdik. Hem İstanbul’da hem de Ankara’da yaptığımız çalıştaylarla TL ile ihracatın ne kadar önemli olduğunu ve potansiyel barındırdığını gösterdik. Bu kadar yoğun bir ülkeyle yapılması da ayrıca anlamlı” diye konuştu. Gülle, kasımda ihracatın yüzde 9.5’lik artışla 15.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, yıl sonunda 170 milyar dolar ihracat hedeflediklerini, bunu tutturma noktasında çok güzel bir heyecan içerisinde olacaklarını bildirdi.

HESABA GİRMEYENLER

Gülle, Türkiye’nin transit ticaret gibi bir ihracat kaleminin kaydını dahi tutmadığını belirterek “Bunun öncelikle kayıt altına alınması ve ihracat olması lazım. Türkiye’nin yeni havaalanı bir ulaşım, ticaret hub’ı olacak. Bunu limanlarıyla, demiryollarıyla çok büyük bir vizyona götürmemiz lazım. O yüzden transit ticaret mutlaka ihracat kalemlerinin içerisinde olması gerekiyor” dedi.

E-ihracat rakamlarının da kayda girmediğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle “Buradaki e-ihracatla yapılan ihracat artı mikro ihracat, yolcu beraberinde giden ihracatı da kayıtta tutmuyoruz” dedi. Gülle, şu andaki kayıtlara göre 43.5 milyar dolarlık hizmet ihracatının söz konusu olduğunu kaydederek, transit ticaret ihracatının 10 milyar dolar seviyesinde olduğunun söylenebileceğini bildirdi.

5.200 kadın ihracatçı var

İhracatçı birliklerinde ilk defa kadın başkanların olduğunu ve bu sayının üçe ulaştığını dile getiren Gülle, şu anda TİM ailesinin 72 bin 500 üyesi bulunduğunu, bunların 5 bin 200’ünün kadın olduğunu, bu üyelerin 54’ünün delege olarak yönetimlerde görev aldığını, “İhracata kadın eli değsin” diyerek kadın konseyi kurduklarını anlattı.