'İki dev gemi' arasındaki LNG transferi tamamlandı

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminali'nde, önceki gün alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluğunda ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli "Al Sadd" isimli Katar gemisinden, yine alanında dünyanın en büyüğü olan BOTAŞ'a ait 345 metre uzunluğa ve 263 bin metreküp depolama kapasitesine sahip FSRU gemisine başlatılan LNG aktarımı bugün sabah saatlerinde bitti.

İki "dev gemi" arasında iki gün süren transferin ardından, BOTAŞ'a ait FSRU gemisine 206 bin metreküp LNG aktarıldı.

LNG'nin, FSRU gemisi aracılığıyla 130 milyon metreküp doğal gaza dönüştürülerek Türkiye'nin boru hattı sistemine aktarılacağı öğrenildi.