İki şehir arası seyahat süresi 1, 5 saate düşecek! 17 km'lik demiryolu tünelinde sona gelinde

Bakan Uraloğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı süren Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı.

EN UZUN ÇİFT TÜPLÜ TÜNEL



"Yatırımlarımız ile Türkiye Yüzyılının önemli kilometre taşlarını örmeye devam ediyoruz" diyen Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun çift tüplü tünel olma özelliğine sahip projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Bahçe-Nurdağı Hızlı Tren projemiz ile Bahçe- Nurdağı İstasyonları arası 32.5 kilometreden 17 kilometreye düşecek. 60 km olan işletme hızı 160 km'ye çıkacak. Yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Projemizde yer alan çift tüplü tünelimizin birincisinin açma işlemini Şubat 2020'de tamamlamıştık. Şubat 2021'de delme işlemine başladığımız T1 Tüneli'nde de bugün ışığı görüyoruz. Türkiye'nin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu'nu Nurdağı İstasyonu'na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana-Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek."

54.3 MİLYAR TL YATIRIM

Sabah'ın haberine göre; Güneydoğu'yu Akdeniz'e, Anadolu'yu Ortadoğu'ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep'in, üretim, istihdam ve ihracatta ülkenin önemli merkezleri arasında yer aldığını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bu önemli şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003'den bugüne kadar yaklaşık 54 milyar 310 milyon lira harcama yaptık. 377 kilometrelik demir yolu ağımız var. Nurdağı-Başpınar arasındaki 70 kilometrelik hızlı tren hattı yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde yeşil enerji koridorunun önemli bir bölümünü oluşturacağız."

ENERJİDEN TASARRUF

Gaziantep'teki demir yolu projeleriyle enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf, karbon salımında ise 26 bin ton azalma sağlanacağını dile getiren Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hatları ve Konya-Karaman ile Konya-Aksaray-Ulukışla üzerinden Mersin Yenice'ye bağlanan Hızlı Tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor."

DEPREMİN KARANLIK İZLERİ SİLİNİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 11 ilde büyük yıkıma neden olduğunu ve 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini ve binlerce canın sona erdiğini hatırlatarak, "Depremin karanlık izlerinin biraz daha silindiğini ve hayatın normal akışına dönmeye başladığını görüyoruz. Her geçen gün bir önceki günden daha iyi durumdayız. Buraları eskisinden çok daha iyi hale getirmek bizim görevimiz" dedi.