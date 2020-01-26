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Ekonomi

İlave tediye nedir? Tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak?

İlave tediye nedir? Tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce işçi tediye ödemelerini büyük bir heyecanla bekliyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi gerçekleştiriliyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. Tediye 2020 ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

26.01.2020  15:39 - Güncelleme: 26.01.2020  15:39

2020 tediye ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlave tediye nedir? Tediye 2020 ödemeleri ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kamu işçilerinin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemeleri toplam 4 taksitte gerçekleştiriliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek. Tediye 2020 ödemeleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.


TEDİYE 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri heyecanla bekleniyordu. 2020 tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak’ta ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine bu ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık’ta ödenecek.

İLAVE TEDİYE NE KADAR?

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için 1275 lira olacak. İlave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.

Brüt ücret İlave tediye

2.943 TL 913 TL

3.000 TL 929 TL

3.500 TL 1.084 TL

4.000 TL 1.239 TL

4.500 TL 1.394 TL

5.000 TL 1.548 TL

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