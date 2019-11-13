Ilısu Barajı’ndan 2 milyar TL gelecek

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı’ndan sonraki ikinci büyük konumundaki Ilısu Barajı’nda su tutma çalışmaları kontrollü şekilde sürüyor. Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölünde su seviyesi 50 metreyi aşarken, depolanan su miktarı ise 600 milyon metreküpe ulaştı. 10,5 milyar metreküp suyun depolanacağı barajda enerji üretimine 3 ay sonra başlanması planlanıyor. 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sunacak. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin can damarı olan Ilısu Barajı’nın aynı zamanda Cizre Barajı’nın da yapımına imkan sağlayacağını söyledi.