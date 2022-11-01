İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi, emeklilerden yoğun talep gördü

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular dün sona erdi.

İlk Evim Projesi'ne toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldı.

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 8 milyon vatandaş başvuru yaptı.

- İSTANBUL'DAN 1,5 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Bursa'dan 188 bin 748, Gaziantep'ten 166 bin 200 ve Konya'dan 160 bin 905 kişi başvuruda bulundu.

Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı.

505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.