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Ekonomi

''İlk Evim İlk İş Yerim'' projesinde yeni adım! Temeller 25 Ekim'de atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 5 bin 615 konutun temel atma töreninin 25 Ekim Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

AA22 Ekim 2022 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
''İlk Evim İlk İş Yerim'' projesinde yeni adım! Temeller 25 Ekim'de atılacak
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ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 5 bin 615 konutun temel atma töreninin 25 Ekim Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Sincan Lale Meydanı'nda 25 Ekim'de yapılacak törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla 17 ile bağlanarak ilk konutların temelini atacak.

Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemizde, 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım." açıklamasında bulundu.

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  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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