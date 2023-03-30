İlk Evim'de İstanbul heyecanı... 3 ilçede kuralar 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinde 50 bin konutun, Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı.

30 Mart tarihinde 540 konut için Çatalca'da, 200 konut için Silivri Selimpaşa'da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.