İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,156
  • EURO
    20,8472
  • ALTIN
    1212.46
  • BIST100
    4943.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İlk Evim'de İstanbul heyecanı... 3 ilçede kuralar 1 Nisan'da başlıyor
Ekonomi

İlk Evim'de İstanbul heyecanı... 3 ilçede kuralar 1 Nisan'da başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim'de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor' dedi.

30 Mart 2023 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
İlk Evim'de İstanbul heyecanı... 3 ilçede kuralar 1 Nisan'da başlıyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinde 50 bin konutun, Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı.

30 Mart tarihinde 540 konut için Çatalca'da, 200 konut için Silivri Selimpaşa'da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.