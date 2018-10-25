İlk yerli telefonda hedef 155 milyon TL ihracat

Türkiye’nin yüzde 100 yerli cep telefonu markası General Mobile, 155 milyon TL’lik ihracat hedefi koydu. Marka, Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunmasını zorunlu hale getirilen yerli üretim logosu uygulamasını uygulamaya başladı. İkitelli’de, yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar raflardaki yerini aldı.

UYGUN FİYATLA SATILIYOR

33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkat çeken General Mobile, kısa süre önce lansmanını yaptığı yeni yıldızı GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yerli üretim logosu kullanacak. GM 9 Pro’nun etikette yer alacak satış fiyatı, lansman fiyatı olan KDV dahil 2 bin 899 TL. General Mobile fiyat politikasını değiştirmeden yeni yönetmelikle birlikte mevcut fiyatları uygulamaya devam ediyor.

100 MİLYON TL’LİK FABRİKA

Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile’ın yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası faaliyete geçti. General Mobile’ın, ihracatla büyüyen bir marka olduğuna değinen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45’e çıkararak 4.4 milyon adet üretim yapmak olacak. Fabrika yatırımımızla 2018 yılı sonunda ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL. İç pazarın da ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

DAKİKADA 5 TELEFON ÜRETİYOR