İlker Aycı, Türk Hava Yolları'nın başarısını CNN International'a anlattı

DHA 17 Eylül 2021 Cuma 11:36 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 12:06

CNN International'da Türk Hava Yolları'nın başarısına yönelik soruları yanıtlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu 'Quest's Means Business' programına konuk oldu. Aycı, Türk Hava Yolları'nın özellikle pandemi sürecinde rakiplerinden nasıl ayrıştığını, pandemiye rağmen yüzde 71 doluluk oranına ulaşarak 28 milyon yolcu taşıdıklarını anlattı. Aycı, Türk Hava Yolları'nın pandemi sürecindeki başarı hikayesini, küresel hava yolunun Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı sıralamasına nasıl ulaştığını ve dünyanın en iyi beş hava yolundan biri olma hikayesine dair organizasyonu ifade etti.

'2020 YILINI 6,7 MİLYAR DOLAR GELİRLE KAPATTIK'

Aycı, konuşmasında, "Türk Hava Yolları olarak 2019 yılının yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6,7 milyar dolar gelir ve 1,9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi karlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. Devletimizden nakit yardım almayarak, 2020'de rakiplerimize oranla çok iyi bir performans sergiledik" dedi.

Türk Hava Yolları'nın maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi, aktif kapasite ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa network taşıyıcısı hava yolları arasında doluluk oranı, gelirler ve karlılık açısından pozitif olarak ayrıştığına değinen Aycı, Türk Hava Yolları'nın başarıları hakkında bazı istatistiklere de vurgu yaptı.

'YÜZDE 71 DOLULUK ORANIYLA 28 MİLYON YOLCU TAŞINDI'

Aycı, Türk Hava Yolları'nın 2020 yılına ait istatistiklerine de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Önlemler alınırken nakit devlet desteği olmadan, krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik. 2020 takvim yılı içerisinde Türk Hava Yolları, yüzde 71 gibi etkileyici bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EuroControl verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 hava yolu arasında yer aldık. Türk Hava Yolları, bugün 369 (yolcu ve kargo) uçak filosuyla beş kıtada 127 ülkede 276 uluslararası ve 50 yurt içi olmak üzere dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip. Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında Türk Hava Yolları, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49,7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı."

'BU SÜREÇTE HİÇBİR ÇALIŞANIMIZLA YOLLARIMIZI AYIRMADIK'

Dünyanın önemli hava yolu şirketleriyle rekabet stratejisine de değinen Aycı, "Avrupa'nın en iyi performans gösteren bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak başarımız tesadüf değildir. Aldığımız çok sayıda önlemin yanı sıra başarımızı çalışanlarımızın öz verisine borçluyuz. Diğer hava yolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, bu süreçte hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık, diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet verebilmek ve daha hızlı bir iyileşme sağlamak için personel çıkarmama kararı aldık" diye konuştu.

Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo'nun performansının da pandemi sürecinde başarıda önemli rol oynadığını belirten Aycı, Turkish Cargo'nun toplam küresel kargo gelirlerindeki pazar payının 2009'da yüzde 0,6'dan 2020'de yüzde 5,1'e yükseldiğini belirtti.

HER 20 KARGODAN 1'İNİ TURKISH CARGO TAŞIDI

Şubat 2021 itibarıyla dünya genelinde taşınan her 20 hava kargosundan birinin Turkish Cargo tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Aycı, "Kargo gelirleri ise 2021 yılının ilk yarısında 2019 yılına göre iki katının üzerinde bir artış sağladı. 2021'in ikinci çeyreğindeki kar 114 milyon dolara ulaştı. Turkish Cargo, toplamda bin 150 ton aşıya denk gelen 210 milyon dozdan fazla aşı taşıma başarısı göstererek salgınla mücadelede önemli rol oynadı. Aşılar, toplam 541 uçuşla 40'tan fazla noktaya başarıyla ulaştırıldı. Markamız günlük 40 milyon dozluk bir kapasiteye sahip ve hepsini aynı anda 127 farklı ülkeye teslim edebiliyor" diye konuştu.

M. İlker Aycı, CNN International'da katıldığı programda, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Küresel havacılık sektörü bir yılı aşkın süredir bugüne kadarki en büyük krizle karşı karşıya kaldı ve tarihin en ağır kayıplarını yaşadı. Diğer küresel taşıyıcılar gibi süreç içerisindeki birçok zorluğa hızla uyum sağladık. Mali istikrarı korumak için hızlı pozisyon aldık ve sonucunda krizi başarılı bir şekilde atlatan hava yolları arasında olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek tamamladı.