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Ekonomi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7'ye yükseldi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen cevapları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,5 puan artarak yüzde 76,7 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024
Ocak75,376,2
Şubat75,276,4
Mart73,576,2
Nisan75,476,7
Mayıs76,0
Haziran76,8
Temmuz77,1
Ağustos76,1
Eylül77,3
Ekim77,4
Kasım78,0
Aralık77,5

  • imalat sanayisi
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