İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana seçmene verdiği sözleri tutmadığı gibi, megakenti 'çilekent'e çevirdi. Toplu ulaşım sistemi çökerken, AK Parti döneminde başlatılan bir çok proje durduruldu. CHP'li İBB yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı metro hatlarını ise kendisi yapmış gibi sahiplendi. Sabah'ın haberine göre, İşte İBB yönetiminin 5 yılda İstanbul'un metro ağına vurduğu darbeler:

METRO TÜNEL VE ŞAFTLARI TOPRAKLA KAPATILDI: AK Parti döneminde başlatılan metro projelerinden 4'ü durduruldu. Sancaktepe-Yenidoğan hattı için açılan tünel ve şaftlar toprakla kapatıldı.

4.5 YILDA 1.6 KM METRO: AK Parti, yapımı tamamlanmış ya da devam eden 650 km'lik metro hattını 2019'da CHP'li İBB yönetimine devretti. İBB, Ekim 2023'e kadar 1.63 km metro inşa etti.

1.5 MİLYAR EURO KREDİ ÇEKİLDİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatları için 1.55 milyar Euro kaynak bulduklarını ve çalışmalara başladıklarını duyurmuştu. Ancak sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlanmadı. Üstelik İmamoğlu, "Engelleniyoruz" iddiasında bulundu.

AK PARTİ'NİN PROJELERİNİ SAHİPLENDİLER: Mahmutbey- Mecidiyeköy (Yıldız) metro hattı: AK Parti döneminde 2014'te temeli atıldı, 2019'da test sürüşlerine başlandı. Ancak CHP'li İBB yönetimi 2.5 yıl geciktirdiği hattı tepkiler üzerine 21 Aralık 2021'de açabildi.

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı: Yapımına 9 Kasım 2016'da başlandı. 9 Mart 2019'da test sürüşleri yapıldı. İBB, hattın ilk etabını 2 yıl sonra Ocak 2021'de, Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarını ise 2.5 yıl bekleterek 30 Ağustos 2023'te açtı.

M8 Bostancı-Dudullu metro hattı: Yapımına 2016'da başlanan hattı yüzde 59'u tamamlanmış olarak devralan CHP'li İBB, 6 Ocak 2023'de açılışı yaptı.

M9 Ataköy-Bahariye-İkitelli metro hattı (Bahariye-Ataköy Arası): Yapımına 2016'da başlandı. AK Parti İBB'yi devrederken yüzde 36.5'i tamamlanmıştı. Bahariye-Olimpiyat kısmı içindeki 3 istasyon, AK Parti döneminde tamamlanmış olan M3 hattı ile mekik halde çalışıyordu. CHP'li İBB, 29 Mayıs 2021'de 2 istasyon daha açıp 5 istasyonlu "Bahariye- Olimpiyat Hattı" haline getirdi.

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri: Yapımına 2017'de başlandı. AK Parti devrederken yüzde 26'sı tamamlanmıştı.

İBB'NİN YERİNE BAKANLIK TAMAMLADI: İBB yönetimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tamamladığı metroları da kendisi yapmış gibi sahiplendi. İşte o projeler: M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı (Kasım 2022'de Kağıthane - İstanbul Havalimanı kısmı açıldı). M3 Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı (8 Nisan 2023'te açıldı). M4 Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Uzatması (2 Ekim 2022'de açıldı). Bakırköy (İDO) - Kirazlı Metrosu (Şubat 2024'te açılacak).

BİTİRİLEMEYEN METROLAR: M5 Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metrosu. M7 Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metrosu. M10 Kaynarca - Pendik- Fevziçakmak Metrosu. M12 Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metrosu

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN 'HIZRAY': İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega proje olarak vaad ettiği Hızray isimli ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurmuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı- Beylikdüzü arasında yapılacak ve boğazın altından geçecek 74.5 kilometrelik proje 5 yıldır yalan oldu.