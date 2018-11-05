İmar affı barışı ne zaman bitiyor? E Devlet giriş İmar barışı başvuruları nasıl yapılıyor? Yapıkayıt belgesi nasıl alınır? soruların yanıtları haberimizde. Kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin ne zaman biteceği merak ediliyor. 31 Ekim'de bitmesi planlanan başvuru sürecinin ileri bir tarihe uzatıldığı açıklanmıştı. İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen ve vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldıracak olan İmar Barışı için başvurular alınmaya devam ediyor. Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediliyor. İmar barışı başvurusu için son tarih ile ilgili yapılan açıklamaların detayları star.com.tr'de.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesinde başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Vatandaşlar bu süre içinde gerekli işlemleri yaparak başvurularını tamamlayabilir.





KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'nda 8 Haziran'da başlayan başvurular 31 Ekim’de sona erecekti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 Ekim tarihi itibarıyla yaklaşık 8 milyon 150 bin kişinin "İmar Barışı" için başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

8 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı. Bu kapsamda bugüne kadar İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı.



İMAR BARIŞI HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?



Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.





KAYIT BEDELİ NE KADAR?



Başvurularının 8 Haziran'da başladığı imar barışı için 31 Aralık 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar 24 Haziran'a kadar hazırlanması beklenen ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt bedellerini ödeyebilecek. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek.



Kayıt bedelleri Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak. İmar barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğalgaz bağlantısı hemen yapılabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

BAŞVURUDA NELER İSTENİYOR?



Başvurularda vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınacak.



Vatandaşlardan müracaatta istenen bilgiler ise şöyle:



"E-devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatının 'jpg, jpeg veya png' olması gerekiyor."



Vatandaşlar başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla kendilerine bilgilendirme gelecek.





Bunun üzerine Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedelini yatırılabilecek.



Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak.



Yapı kayıt belgesinin bedeli, en son 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yatırılabilecek.



Vatandaşlar başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelini yatırmaları halinde yine 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek.



Belge için müracaatların son başvuru tarihi, 31 Aralık 2018 olarak belirlendi.