İmar Barışında son başvuru tarihi belli oldu

Konu ile ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen imar barışı 8 Haziran'da başlayan başvurular 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecekti. Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldı. Bizlerde İlimizde İmar barışı çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu güne kadar ilimizde yaklaşık 6 bin 500 vatandaşımızın imar problemlerini çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımız konu ile ilgili her türlü bilgiyi İl müdürlüğümüzdeki İmar barışı masasından, Bakanlığımız çağrı merkezi olan Alo 181’den ayrıca http://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresinden de detaylı bilgiye ulaşılabilirler” dedi.