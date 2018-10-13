‘İmar Barışı’nda süre uzamayacak

31 Ekim’de tekrar değerlendireceğiz” dedi. Sivas’ta incelemelerde bulunan Kurum, şunları söyledi: “Bugüne kadar Türkiye’de imar barışına yaklaşık 6.3 milyon vatandaşımız başvurdu ve bedeli yaklaşık 4.1 milyar lira. Sivas’taki başvuru sayısı 37 bin 403 ve yapı kayıt belgesi alan vatandaşımız da 5 bin kayıt belgesi alınmış durumda. Öte yandan bunun karşılığında da 16 milyon lira bedel de yatırılmış durumda. ”

STOKÇUYA GEÇİT YOK

Kurum, tarım için arazilerin verildiğini de belirterek “3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisini vatandaşımıza kiralıyoruz. Diğer taraftan 34 milyon metrekare araziyi de hayvancılık ve endemik bitkilerin yetiştirilmesi amacıyla yine vatandaşımıza kiralama projemiz var” dedi. Ülkenin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğunu anlatan Kurum, “Dövizle, petrolle ilgili bir artış oldu. Sahada, marketlerde, pazarlarda, bakkallarda bu kadar artış olmaması gerekirken çok daha fazla artışın olduğunu gözlemliyoruz. Önceki gün İçişleri Bakanlığımız valilerimize bir genelge gönderdi. Bir gün önce de biz tüm 81 il belediye başkanlarımıza bir genelge gönderdik. Bu fahiş fiyat artışlarından ötürü tüm belediye başkanlarımızı göreve davet ediyorum. Tüm esnafın, bu noktada gereksiz fiyat artışları yapan kimse, stok yapan kimse bunların tespit edilmesi görevimiz” dedi.