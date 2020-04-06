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Ekonomi

IMF: 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristaline Georgieva, 'finansal krizden daha ağır' diye nitelendirdiği Covid-19 salgınına karşı '1 trilyon dolarlık zırh'ın kullanıma hazır olduğunu söyledi.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:46
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IMF'in internet sitesinde geçen ay bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potensiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" demişti.

Georgieva, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bur durgunluğun içine çektiği uyarısı yaptı.

Georgieva, gelişmiş ekonomileri koronavirüs salgının ekonomiye ve sağlığa etkilerinde ayakta kalabilmeleri için gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırmalarını istedi ve ekledi:

"Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir durgunluk içindeyiz. Bu durgunluk 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda."

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