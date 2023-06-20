İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2023 Salı / 2 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5678
  • EURO
    25,7312
  • ALTIN
    1468.3
  • BIST100
    5251.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İmzalar atıldı: TİKA'dan Kosova'daki çiftçilere destek
Ekonomi

İmzalar atıldı: TİKA'dan Kosova'daki çiftçilere destek

Kosova'nın kuzeydoğusundaki Poduyeva Belediyesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında 'Poduyeva Belediyesinde Çiftçilerin Desteklenmesi' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

AA20 Haziran 2023 Salı 21:28 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: TİKA'dan Kosova'daki çiftçilere destek
ABONE OL

Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Poduyeva Belediye Başkanı Shpejtim Bulliqi, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer ve diğer yetkililer katıldı.

TİKA Koordinatörü Dinçer, Belediye Başkanı Bulliqi ve ekibinin sabrı sayesinde bu projenin gerçeğe dönüşebildiğini söyledi.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin gelecekte de gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Dinçer, "TİKA olarak burada arıcılık, ahududu, böğürtlen alanında tarım projeleri ile kreş projesi yapmıştık." dedi.

Bu tür bir işbirliğinin gelecekte de devam etmesini umduğunu belirten Bulliqi, projenin yüzde 55'inin TİKA, yüzde 30'unun Poduyeva Belediyesi, yüzde 15'inin de işletmeler tarafından finanse edildiğini anlattı.

Bulliqi, "Dost Türk devleti ile yaptığımız güzel işlerin ardından vatandaşlarımızın menfaatine olan bu projeyi de hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, Poduyeva Belediyesindeki 50 çiftçiye birer toprak frezesi (rotovatör) dağıtılması öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.