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Ekonomi

İmzalar atıldı: Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Özbekistan tarım bakanlıkları arasında tarım sigortaları alanında bir niyet beyanı imzalandı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Türkiye ile kardeş ülke arasında yeni anlaşma
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da düzenlenen Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı kapsamında Semerkant'ta bir dizi ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı konferans kapsamında ilk olarak Özbekistan Çevre Bakanı Aziz Abduhakimov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Yumaklı, daha sonra Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah Al-Subaie, Tacikistan Tarım Bakanı Kurban Hakimzoda ve Kırgızistan Tarım Bakanı Asarbek Canıbekov ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgili meselelerde fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov ile bir araya gelen Yumaklı, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Yumalı ve Voitov görüşmelerin ardından Türkiye ve Özbekistan tarım bakanlıkları arasında tarım sigortaları alanında bir niyet beyanına imza attı. Taraflar arasında imzalanan niyet beyanı, tarım sigortası sisteminin kurulmasına yönelik iki ülke temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun oluşturulmasını, iki ülke akademisyenlerin de katılacağı tarım sigortaları ve tarım ekonomisi ile ilgili bir sempozyumun düzenlenmesini, Türkiye ve Özbekistan bilim adamlarının ortak çalışmalarının desteklenmesini öngörüyor.

Niyet beyanı kapsamında Türkiye'nin Tarım Sigortaları Kanunu'nun Özbek uzmanlarca incelenerek, Özbekistan tarım, maliye, vergi hukukuna uygun Tarım Sigortaları Kanunu'nun hazırlanması planlanıyor.

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