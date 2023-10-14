İndirim kampanyası Anadolu'ya yayılıyor! Peş peşe çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele için indirim kampanyası çağrısı Anadolu'ya yayılıyor. Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına Adana'dan Kayseri'ye, Konya'dan Uşak'a, Ankara'dan Trabzon'a birçok ilden destek açıklamaları geldi. Sabah'ın haberine göre, Üyelerine indirim çağrısında bulunan illerin ticaret ve sanayi odası başkanları, çağrılarının karşılık bulduğunu vurguluyor. "Türkiye Yüzyılı için çok güçlü adımlar arka arkaya atılıyor. Kamu birçok tedbir paketini devreye alıyor. Tüm dünyada olduğunu gibi bu dönemde bizim de en büyük sorunumuz enflasyon. Biz de enflasyonla mücadele için tüm gücümüzle çalışacağız" diyen oda başkanları, indirimlerin vatandaşlar tarafından hissedilmeye başlanacağını vurguladı.

ADANA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: Enflasyonla mücadele için herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. 2 bini aşkın üye sanayicimiz bulunuyor. Tüm sanayicilerimize enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadele etmek için indirim yapması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Adanalı sanayicilerimizin bu mücadeleye çok güçlü katkı vermek için elinden geleni sonsuza kadar yapacağına inancımı tam.

KAYSERİ'DEN % 30'A VARAN İNDİRİM

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: 25 bin üyemize çağrı yaptık, karşılık bulmaya başladı. Özellikle yerel zincir marketlerimiz çağrımızın ardında yüzde 10 ila 30 arasında indirim kampanyası başlattı. Bunun dışında diğer sektörlerdeki üyelerimizden de kampanyaya katılım yönünde adımlar gelmeye başladı. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci de bir ve beraber olursak atlatacağız.

UŞAK'TA 5 BİN ÜYEYE ÇAĞRI

Uşak TSO Başkanı Selim Kandemir: 5 bine yakın üyemiz var. Bütün üyelerimizi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. Uşak sanayisi güçlü bir şehir. Özellikle nihai ürün üreten sanayicilerimiz ve ilimizde bulunan güçlü yerel marketlerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

SENE SONUNA FİYATLARI ARTIRMAYALIM

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki spekülatif süreç normale dönüyor. Özellikle otomotiv ve emlakta makul fiyatlara geri dönülmeye başlandı. İTO'ya üye üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkânı olanları indirim yapmaya davet ediyorum. Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız. Ülke olarak enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik. Bu virajı birlikte hareket ederek aşacağız.

ANKARA'DA KARARLI DURUŞ

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Hükümetimiz, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çalışmalar yürütüyor. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle mücadeleye destek vermeye davet ediyorum.

TRABZON DA KAMPANYAYA KATILDI

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi: Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlu dönemi aşmak için el birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor. Bu dönemde en büyük sorunumuz enflasyon ve hayat pahalılığı. Bununla mücadele için elimizden geleni yapmaya hazırız. Odamızın 11 bine yakın üyesi bulunuyor. Üyelerimizi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz.

KONYA'DA 25 BİN ESNAFTAN DESTEK

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk: Hükümetimiz enflasyona karşı güçlü bir çalışma başlattı. Enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz. Biz de odamıza üye 25 bin firmamıza imkânları ölçüsünde indirim yaparak, bu mücadeleye destek vermeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz.