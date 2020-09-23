23 Eylül 2020 Çarşamba 14:02 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:02

Benzine 19 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göredün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapıldı. Buna göre; İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatında 19 kuruş indirime gidildiğini duyurdu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6.88 TL'den, 6.69 TL'ye, Ankara ve İzmir'de ise 6.95 TL'den 6.74 TL'ye düştü.

İSTANBUL BENZİN FİYATI

Kurşunsuz Benzin: 6.69 / LT (KDV)

Motorin: 6.03 / LT (KDV)

ANKARA BENZİN FİYATI

Kurşunsuz Benzin: 6.74 / LT (KDV)

Motorin: 6.08 / LT (KDV)

İZMİR BENZİN FİYATI

Kurşunsuz Benzin: 6.75 / LT (KDV)

Motorin: 6.11 / LT (KDV)

MOTORİN FİYATLARINA DA 11 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Gelen son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle bir indirim de motorin de bekleniyor. Motorin litre fiyatında Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Petrol piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi de, Almanya merkezli havacılık şirketi Lufthansa’nın, hava taşımacılığında düşen talep nedeniyle, sekiz A380 ve 10 adet de A340-600 model uçağı çıkartarak filosunu küçülteceğini açıklaması oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard yaptığı açıklamada, Covid-19’un neden olduğu krizden çıkışın, ülkelerin virüsün yayılmasını engellemede gösterecekleri başarılara bağlı olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerin etkisiyle, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96’lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.