Mazot kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel mazot fiyatları

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:28

Motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim bekleniyor. Bu gelişme sonrası vatandaşlar 'Mazot kaç TL? Güncel mazot fiyatları ne kadar?' sorularına cevap arıyorlar. İstanbul, Ankara ve İzmir güncel mazot fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

MOTORİN FİYATLARINA 11 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Gelen son dakika haberine göre, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle motorin (mazot) fiyatına 11 kuruş indirim bekleniyor. Motorin litre fiyatında yapılacak indirim sonrası güncel mazot fiyatları aşağıdaki gibi olacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL MAZOT FİYATLARI

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 6.03 TL'den, 5.92 TL'ye, Ankara ve İzmir'de ise 6.08 TL'den 5.97 TL'ye düşecek.

İSTANBUL GÜNCEL MAZOT FİYATI

Motorin: 6.03 / LT (KDV)

İndirim sonrası mazot fiyatı: 5.92 TL

ANKARA GÜNCEL MAZOT FİYATI

Motorin: 6.08 / LT (KDV)

İndirim sonrası mazot fiyatı: 5.97 TL

İZMİR GÜNCEL MAZOT FİYATI

Motorin: 6.11 / LT (KDV)

İndirim sonrası mazot fiyatı: 6.00 TL

Geçtiğimiz gün benzinin litre fiyatına da 19 kuruş indirim yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.

Petrol piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmelerden birisi de, Almanya merkezli havacılık şirketi Lufthansa’nın, hava taşımacılığında düşen talep nedeniyle, sekiz A380 ve 10 adet de A340-600 model uçağı çıkartarak filosunu küçülteceğini açıklaması oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagard yaptığı açıklamada, Covid-19’un neden olduğu krizden çıkışın, ülkelerin virüsün yayılmasını engellemede gösterecekleri başarılara bağlı olduğunu vurguladı.

Bu gelişmelerin etkisiyle, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96’lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.

İndirim sonrası benzin fiyatları ne kadar oldu?