İngilizlerden THY itirafı: Erdoğan'la birlikte uçuşa geçti
İngiliz gazetesi Financial Times, son 15 yılda THY'nin iki katı oranında büyüdüğünü yazdı. Gazete, 'Türk Hava Yolları, Erdoğan'la birlikte uçuşa geçti' ifadelerine yer verdi.
Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları'nın elde ettiği başarılar İngilizlerin dikkatini çekti. Ülkede yayın yapan Financial Times Gazetesi, son 15 yılda THY'nin artan destinasyonlarına dikkat çekti.
Adeta uçuşa geçti
THY'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarının öncesinde kötü şartlarda hizmet verdiğini yazan İngilizler, son 15 yılda şirketin adeta uçuşa geçtiğini belirtti.
As Istanbul’s new airport nears completion, will political and economic pressures stall Turkish Airlines' growth? https://t.co/nM4g6lSbQJ— Financial Times (@FinancialTimes) 7 Kasım 2018
Türkiye'yi dünyanın kavşağı haline getiren İstanbul Havalimanı'na da yer verilen haberde, THY'nin başarılarının her geçen gün artacağı ifade edildi. Haberde, Türk Hava Yollarının 2011-2017 yılları arasında yolcu sayısını ikiye katladığı ifade edildi ve bununla ilgili bir grafik yayınlandı:
Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen havalimanlarından birine sahip olduğu da ifade edildi. (Yeni Şafak)
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