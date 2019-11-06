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İntibak bekleyen emekliye 3 müjde birden

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi içinde. Emekliyi sevindirecek yeni düzenlemeler masada. 3600 ek göstergeden intibak yasasına, ek ödeme artışından, seyyanen zamma kadar birçok tasarı Meclis gündeminde.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 12.5 milyon emeklinin gelirini artıracak, mevcut şartları iyileştirecek yeni düzenlemeler gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir gündemde olan ve talepte bulunulan birçok konu, Meclis’e sunulacak. Bu nedenle emekliler gözünü Meclis’e çevirdi ve kendileri adına olumlu kararların çıkmasını umutla bekliyor. 
 
3600 EK GÖSTERGE
 
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle, bu işlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi, çözüme kavuşturulması beklenen ilk tasarı. Eğer tasarı Meclis’te kabul edilirse, ek göstergenin yenilenmesiyle hem maaşlar hem de emekli ikramiyesi artacak. 
 
İNTİBAK BEKLENTİSİ
 
2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak için yasa beklentisi içinde. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak için Anayasa Mahkemesi, Meclis’i adres göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden ele alınacak ve düzeltme yapılacak.
 
(Güneş)

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