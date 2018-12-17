Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Irak Ticaret Bankası, Türkiye'den banka satın alacak

Türkiye'den banka almak istediğini belirten devlet yönetimindeki Irak Ticaret Bankası (ITB), isim vermedi ancak finansmanın 350 milyon dolarlık bütçeden karşılanacağını belirtti. ITB, satın almayı gerçekleştirdiği takdirde ilk kez yurtdışından bir banka satın almış olacak. Türkiye, aynı zamanda Irak'ın en büyük ticari partneri durumunda.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

20 milyar dolar varlığa sahip olan ve ticaret finansmanı odaklı faaliyet gösteren devlet kontrolündeki Irak Ticaret Bankası (ITB), 8 milyar dolarlık iş hacmiyle en büyük ticaret ortağı Türkiye'den banka satın almaya hazırlanıyor.

ITB Başkanı Faysal El Haimus, yaptığı açıklamada Türkiye'den bir banka alma girişimlerinin olduğunu doğrularken bunun bir katılım bankası değil geleneksel bir banka olacağını söyledi.

İsim vermedi ama ipucu verdi

Daha önce de Türkiye'den banka satın alma girişiminde bulunan El Haimus, hangi bankayla ilgilendiklerine dair isim vermedi ama ipucu verdi.

Türk lirasının istikrarsızlığından dolayı Türkiye'den banka satın alma planlarımızı bir süredir askıya almıştık fakat TL'nin yeniden değerlenmesi ve istikrarlı hale gelmesiyle satın alması yeniden düşünüyoruz. Alman istediğimiz banka bizimle aynı uzmanlığa sahip

ITB geçen sene de bir Körfez bankasını satın almak istemiş ancak başarılı olamamıştı. Türkiye'deki görüşmelerin başarılı olması durumunda ITB ilk kez yurt dışından bir satın almaya imza atmış olacak. ITB Başkanı Haimus satın almanın350 milyon dolarlık bütçeden finansa edileceğini belirtti.

(Habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dini tören sırasında az kalsın canından oluyordu

Dini tören sırasında az kalsın canından oluyordu

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA