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İran Merkez Bankası'nda 'altına dayalı kripto para birimi' hazırlığı

İran Merkez Bankası (CBI) altına dayalı bir kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

  • DHA
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İran merkezli Mehr News´da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump´ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin "hayranı olmadığı" açıklamasının ardından İran merkezli bir bilgi ve telekomünikasyon şirketi FANAP´ın CEO´su Shahb Javanmardi, CBI´ın fiyatı altına dayalı bir kripto para oluşturulmasını onayladığını söyledi.
 
Javanmardi, "İran´ın kripto para birimi altına dayalı fakat işlevi dış rakiplerle aynı. Yerel olarak şifrelenen paranın İran bankalarındaki `dondurulmuş kaynakların´ kullanımını kolaylaştırması hedefleniyor" dedi.
 
Söz konusu haberde, CBI´in kendi kripto para birimini piyasaya sürme kararının ülkedeki bütün özel kripto para birimleri şirketlerinin hizmet vermesini yasaklama kararının ardından geldiği belirtilirken, Bitcoin´in İran´daki durumu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.
 
Javanmardi, İran hükümetine Bitcoin üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaparken, otoriteler geçen ay İran´ın Yezd bölgesinde binin üzerinde Bitcoin madencilik teçhizatı ele geçirmişti. 

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