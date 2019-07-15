İran merkezli Mehr News´da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump´ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin "hayranı olmadığı" açıklamasının ardından İran merkezli bir bilgi ve telekomünikasyon şirketi FANAP´ın CEO´su Shahb Javanmardi, CBI´ın fiyatı altına dayalı bir kripto para oluşturulmasını onayladığını söyledi.

Javanmardi, "İran´ın kripto para birimi altına dayalı fakat işlevi dış rakiplerle aynı. Yerel olarak şifrelenen paranın İran bankalarındaki `dondurulmuş kaynakların´ kullanımını kolaylaştırması hedefleniyor" dedi.

Söz konusu haberde, CBI´in kendi kripto para birimini piyasaya sürme kararının ülkedeki bütün özel kripto para birimleri şirketlerinin hizmet vermesini yasaklama kararının ardından geldiği belirtilirken, Bitcoin´in İran´daki durumu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Javanmardi, İran hükümetine Bitcoin üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaparken, otoriteler geçen ay İran´ın Yezd bölgesinde binin üzerinde Bitcoin madencilik teçhizatı ele geçirmişti.