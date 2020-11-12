AA 12 Kasım 2020 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:43

Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi yakınında 145 dönüm alanda kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için zemin etüt çalışması başlatıldı.

Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve diğer ilgilerden bilgi aldı.

Köy sakinleriyle sohbet eden Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'nin kurulacağı alanda ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileriyle çalışmaları yerinde izlediklerini söyledi.

"YATIRIM YAPMAK İSTEYEN İRAN VE IRAKLI İŞ ADAMLARI VAR"

Sondaj ve etüt çalışmalarının devam ettiğini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"İlerleyen zamanda haritalama, imar planını, alt yapısını, içme suyunu, kanalizasyonunu ve yolunu yapacağız. Hakkari'nin, Yüksekova'nın yanı sıra İran, Irak'ın yöneleceği bir sanayi bölgesi olacak. Burası başta kentimize olmak üzere bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Şu an bile yatırım yapmak isteyen İranlı ve Iraklı iş adamları var. Özellikle üretime ciddi katkı sağlayacak ve Hakkari'deki işsizlik sorununa çözüm olacak."

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca eşlik etti.