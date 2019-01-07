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İran'da para piyasasını manipülasyona 25 gözaltı

İran'da döviz piyasasında manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 25 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İstihbarat Bakanlığının internet sitesine göre, Tahran, Kazvin, Mazendaran, ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinde "döviz sistemini bozmak, yasa dışı alım satımlarla para kaçakçılığı yapmak, yasa dışı yollardan kar elde etmek, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamak" suçlamasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Tahran, Kazvin ve Mazendaran'da 12, Doğu Azerbaycan eyaletinde 13 kişiden oluşan söz konusu iki suç şebekesinin ele başlarının da yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada emniyet güçlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

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