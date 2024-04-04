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Ekonomi

İran'dan Türkiye açıklaması: Çalışmalara başlayacağız

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Bakan Bayraktar ile düzenlediği basın toplantısında Reisi'nin Türkiye ziyaretini hatırlatarak, 'Türkiye ile İran arasında enerji işbirliğini artırma, Türk şirketlerin İran'da enerji alanına yatırım yapabilme konularını da ele aldık. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen şirketleri bize tanıtıldı ve biz de bugünden itibaren işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza başlayacağız.' dedi.

4 Nisan 2024 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
İran'dan Türkiye açıklaması: Çalışmalara başlayacağız
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar' kabul eden İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler yönelik Türk şirketlerin ülkesindeki yatırmaları hakkında işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

İRAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı Tahran'da kabul etti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bayraktar ve Ovci ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan İran Petrol Bakanı Ovci, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin enerji alanında işbirliğini artırmasının kararlaştırıldığını, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüştüklerini ifade etti.

Ovci, "Görüşmemizde Türkiye ile mevcut doğal gaz anlaşmasının uzatılmasına ilişkin müzakerelerin yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu sözleşme 2026 yılında sona eriyor. Sözleşme kapsamında bizim Türkiye'ye günlük 30 milyon metreküp doğal gaz göndermemiz gerekiyor." dedi.

İki ülkenin, gaz anlaşmasının uzatılması talebi doğrultusunda bugün resmi olarak İran Milli Gaz Şirketi ile Türkiye'nin BOTAŞ şirketi arasında müzakere yapılacağını belirten Ovci, şunları kaydetti:

"Öte yandan Türkiye ile İran arasında enerji işbirliğini artırma, Türk şirketlerin İran'da enerji alanına yatırım yapabilme konularını da ele aldık. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen şirketleri bize tanıtıldı ve biz de bugünden itibaren işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza başlayacağız."

Ovci ayrıca petrol ve doğal gaz sahalarının kalkındırılması, petrol tesisleri ve petrokimya sektörlerinde işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

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