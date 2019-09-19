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İran’ın ithalat yasağı için girişim

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı kapanış programı ve imza töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katıldığı törende İran’ın bazı Türk ihraç ürünlerine getirdiği ithalat yasağı da gündeme geldi. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi’nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Pekcan “İran Tercihli Ticaret Anlaşması’ndaki Türkiye’nin 125 ihraç ürününden 68’i yasak kapsamına alındı, 3’üne de tarife kotası koruma önlemi uygulandı. Sayın Vaizi ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye’den ticaretinin önü açılacak. Türkiye’den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak” dedi. Taraflar arasındaki ticaret hacminin 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldığına dikkati çeken Pekcan, 2019’da da yüzde 30 gerileme olduğunu ifade etti. Pekcan, Tercihli Ticaret Anlaşması’nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

VAİZİ’DEN TEŞEKKÜR

Vaizi ise konuşmasında Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin yanında Türkiye ve İran cumhurbaşkanları arasında verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’ne ve değerli Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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